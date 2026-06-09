minori e tecnologia

Gran Bretagna, stretta di Starmer sulle Big Tech

Allo studio anche il divieto dei social più rischiosi per gli under 16"

di Isabella Josca
09 Giu 2026 - 19:04
01:36 
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Il governo di Re Carlo alza il livello dello scontro con le Big Tech. Il premier Keir Starmer chiede nuovi sistemi per impedire ai minorenni di creare, inviare o ricevere immagini sessualmente esplicite dai propri dispositivi. Le aziende tecnologiche hanno tre mesi di tempo per rafforzare i controlli. Il colosso statunitense Apple è tra le prime ad annunciare misure aggiuntive per proteggere gli utenti più giovani. Il piano prevede anche una possibile stretta sui social network considerati più pericolosi, con limitazioni o divieti per gli under 16 sul modello australiano. 
 

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