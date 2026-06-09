Gran Bretagna, stretta di Starmer sulle Big Tech

Il governo di Re Carlo alza il livello dello scontro con le Big Tech. Il premier Keir Starmer chiede nuovi sistemi per impedire ai minorenni di creare, inviare o ricevere immagini sessualmente esplicite dai propri dispositivi. Le aziende tecnologiche hanno tre mesi di tempo per rafforzare i controlli. Il colosso statunitense Apple è tra le prime ad annunciare misure aggiuntive per proteggere gli utenti più giovani. Il piano prevede anche una possibile stretta sui social network considerati più pericolosi, con limitazioni o divieti per gli under 16 sul modello australiano.