l'intervista

Strappo Meloni-Trump, Maurizio Gasparri a Tgcom24: "Siamo alleati, non servi"

Il senatore di Forza Italia ha commentato lo scontro diplomatico Italia-Usa:""Sigonella? Non eravamo obbligati a condividere la guerra contro l'Iran"

20 Giu 2026 - 16:04
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