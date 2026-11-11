Era detenuto da 4 mesi

Strage di Viareggio: Moretti esce dal carcere, sconterà la condanna ai domiciliari

L'ex ad di Ferrovie dello Stato era stato condannato a 5 anni per la strage"del 29 giugno 2009

di Matteo Pedrazzoli
11 Nov 2026 - 13:08
01:33 
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