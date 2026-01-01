Logo Tgcom24
le immagini dei festeggiamenti nel locale

Strage di Crans-Montana, tra le ipotesi anche le candele sulle bottiglie di champagne: guarda il video

Gli istanti prima della tragedia nel bar Constellation, dove erano in corso i festeggiamenti di Capodanno

01 Gen 2026 - 14:00
00:17 

Secondo il racconto di due giovani francesi alla tv all-news Bfm le fiamme che hanno devastato il bar di Crans-Montana in Svizzera nella notte di Capodanno sarebbero partite da candeline accese su bottiglie di champagne, che hanno appiccato il fuoco al soffitto in legno. "Una delle candeline è stata avvicinata troppo al soffitto, che ha preso fuoco. Nel giro di poche decine di secondi tutto il soffitto era in fiamme. Era tutto in legno", hanno raccontato le due ragazze, Emma e Albane.

