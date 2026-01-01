Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
almeno 40 le vittime

Strage di Crans-Montana, la notte dei soccorsi

Durante i festeggiamenti di Capodanno è scoppiato un incendio all'interno di un locale: almeno 40 i morti

01 Gen 2026 - 13:41
02:10 
crans-montana
svizzera
incendio
capodanno