Strage Crans-Montana, un testimone 13enne: "Non ho mai visto fiamme così enormi"

Ecco la testimonianza di un giovane passante di 13 anni che si trovava sul luogo della tragedia: "Ero più o meno a 30 metri stavo camminando verso la parte est del villaggio quando è successo. Dunque, all'inizio si pensava che fosse semplicemente un movimento di folla come c'è spesso per vedere i fuochi d'artificio, però, si vedeva subito che c'era qualcosa di innaturale, perché si sentivano grida di rabbia e non di gioia. La gente voleva scappare. Poi abbiamo visto delle enormi fiamme che arrivavano dal suolo fino al soffitto, fiamme di 2 metri e mezzo, enormi, che non ho mai visto in vita mia".

