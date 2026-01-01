Logo Tgcom24
SUL LUOGO DELLA TRAGEDIA

Strage Crans-Montana, prosegue il recupero delle vittime dell'incendio

La polizia è al lavoro per recuperare i corpi dei giovani che hanno perso la vita nel rogo del locale Le Constellation

01 Gen 2026 - 22:13
03:49 
