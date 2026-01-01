Logo Tgcom24
Strage Crans-Montana, il giorno dopo teloni bianchi a coprire il luogo della tragedia

Soccorritori al lavoro all'interno del bar Costellation, dove nella notte di Capodanno, è scoppiato un incendio che ha causato almeno 40 morti"

01 Gen 2026 - 13:43
01:38 
