Capaci, la commemorazione sul luogo della strage: depositate due corone d'alloro

Due corone d'alloro sono state depositate sulla stele color mattone che sorge in corrispondenza di dove 34 anni fa, il 23 maggio 1992, morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani nella strage di Capaci. Presenti alla cerimonia di commemorazione il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il capo della polizia Vittorio Pisani e la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo.