Presente anche il ministro Piantedosi

Capaci, la commemorazione sul luogo della strage: depositate due corone d'alloro

Il ricordo a 34 anni dall'attentato in cui morirono"Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani

23 Mag 2026 - 10:55
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Due corone d'alloro sono state depositate sulla stele color mattone che sorge in corrispondenza di dove 34 anni fa, il 23 maggio 1992, morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani nella strage di Capaci. Presenti alla cerimonia di commemorazione il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il capo della polizia Vittorio Pisani e la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo.

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