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Stoppioni a Tgcom24: "Ecco cosa sono i rifugi climatici e perché saranno" sempre più importanti"

L'ingegnera ambientale spiega come dovrebbero cambiare le città per rispondere in modo nuovo alle temperature estreme

19 Lug 2026 - 10:41
05:11 
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