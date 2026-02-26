Stop alla carne di cavallo in tavola: la proposta di legge fa discutere

Cavalli, asini, muli e bardotti: animali di affezione, come cani e gatti e non più destinati a finire sulle tavole degli italiani. È una proposta di legge bipartisan approvata in commissione al Senato, che a breve verrà discussa dall'aula. Se venisse approvata, la legge vieterebbe la macellazione di carni equine, ma anche lo sfruttamento degli animali in spettacoli o esperimenti scientifici.

