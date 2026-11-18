Successivamente l'analisi su quella che definisce una vittoria diplomatica del Cremlino: "La prima idea di questo vertice a tre viene proprio da Putin e per lui è un modo di rilegittimazione internazionale. Putin è stato escluso dai fori occidentali ormai da cinque anni. Questa sorta di boicottaggio è stato rotto da Trump ad Ancorage l'anno scorso e ora con questo vertice a tre è una maniera per Putin per dire: non sono più escluso e sono uno dei più grandi della terra".