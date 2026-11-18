Stefano Stefanini a Tgcom24: "Questo vertice a tre è una maniera per Putin per dire: sono uno dei più grandi della terra"
"Il fatto che Putin si sieda al tavolo con Xi e Trump è assolutamente una vittoria per il Cremlino"
Stefano Stefanini, consigliere scientifico Ispi, è intervenuto a TgCom24 per parlare del trilaterale di Shenzhen, in Cina, tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin. Prima di tutto ha sottolineato l'accoglienza riservata a Donald Trump: "Un gesto con cui Xi è andato al di là del rituale, ricambiando quanto fatto da Trump negli Usa. Ha voluto dare un segno di benvenuto e di calore al tycoon sapendo che lui è molto sensibile a qualsiasi segnale del genere, quindi giocando anche sulla attenzione che Trump mette nel modo in cui è trattato".
Successivamente l'analisi su quella che definisce una vittoria diplomatica del Cremlino: "La prima idea di questo vertice a tre viene proprio da Putin e per lui è un modo di rilegittimazione internazionale. Putin è stato escluso dai fori occidentali ormai da cinque anni. Questa sorta di boicottaggio è stato rotto da Trump ad Ancorage l'anno scorso e ora con questo vertice a tre è una maniera per Putin per dire: non sono più escluso e sono uno dei più grandi della terra".