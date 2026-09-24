Stati Uniti, Xi accolto da Trump: solo due mesi di tregua sui dazi

È stato accolto con una cerimonia sontuosa il presidente cinese Xi Jinping, arrivato negli Stati Uniti con la moglie Peng Liyuan nelle scorse ore. A dargli il benvenuto, Donald Trump con la first lady Melania, che si sono recati fino alla base militare di Andrews, nel Maryland. I due leader affronteranno lo scenario geopolitico attuale, le guerre, la sfida economica: per il momento, l'unico risultato raggiunto è la proroga della tregua commerciale fino al 10 gennaio. Centrale nei colloqui sarà poi l'intelligenza artificiale, che nelle ultime settimane ha monopolizzato il dibattito mondiale dopo l'allarme sui suoi rischi lanciato dai ceo di Big Tech. Infine, Trump e Xi affronteranno, ancora una volta, il dossier incandescente di Taiwan, l'isola che Pechino vuole annettere a ogni costo.