Il caso che divide l'America

Stati Uniti, uccide i tre figli ma il processo viene dichiarato nullo

Tre bambini uccisi e un colpevole certo, per sua ammissione: sembrerebbero i requisiti per una condanna, invece il processo per la strage di Duxbury, in Massachussets è stato annullato

di Marta Vittadini
05 Set 2026 - 13:03
01:35 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Tre bambini uccisi e un colpevole certo, per sua ammissione: sembrerebbero i requisiti per una condanna, invece il processo per la strage di Duxbury, in Massachussets è stato annullato. E il caso sta dividendo l’America.

Nel gennaio 2024 Lindsay Clancy, infermiera 36enne, ha strangolato i suoi figli - Cora, 5 anni, Dawson 3, e Callen, 8 mesi - per poi tentare il suicidio tagliandosi i polsi e la gola e gettandosi dalla finestra.

La donna -ora in sedia a rotelle - soffriva di psicosi post partum.
Aveva già chiesto aiuto, era in cura da uno psichiatra e assumeva molti farmaci: quel giorno ha raccontato di aver sentito la voce di un uomo dirle che doveva uccidere i bambini e poi sé stessa. 
 

stati uniti
omicidio
processo