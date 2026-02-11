Stati Uniti, Trump elimina un punto fondamentale della legge che regola l'inquinamento

"Si tratta del più grande atto di deregolamentazione nella storia americana", ha dichiarato con orgoglio la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Ed effettivamente si tratta di una misura storica, il cui impatto però sarà tutto da chiarire, quella messa in atto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump di eliminare un punto fondamentale della legge anti-inquinamento. In particolare, L'Epa (Agenzia per la protezione dell'ambiente) revocherà la cosiddetta determinazione di pericolo, inserita nel Clean Air Act da Barak Obama nel 2009, un pilastro legale che riconosceva i gas serra come minaccia per la salute pubblica e permetteva al governo americano di regolare l'inquinamento climatico.