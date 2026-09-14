Stati Uniti, Trump e doni in denaro alle sue collaboratrici: "Regali per le vacanze"

Il presidente degli Stati Uniti avrebbe dato in regalo una ingente somma di denaro in contanti alla sua assistente Natalie Harp, 35 anni. Come riportano le dichiarazioni finanziarie del personale di alto livello della Casa Bianca, il tycoon avrebbe donato una somma di 45mila dollari rispettivamente a Natalie Harp; a Margo Martin, 31 anni, consulente per la comunicazione e a Chamberlain Harris, 26 anni, vicedirettrice delle operazioni dello Studio Ovale. Invece, 20mila dollari compaiono nella dichiarazione di Walt Nauta, 43 anni, direttore delle operazioni dello Studio Ovale. "Regalo in contanti per le vacanze", c'è scritto nero su bianco sui documenti visibili a chiunque. Tuttavia, una domanda riecheggia nella mente dei detrattori del tycoon: quel denaro era privato o pubblico? Il presidente rischia di finire in una nuova, inaspettata, bufera politica.

