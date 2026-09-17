Stati Uniti, nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

L'attenzione di governi e analisti di tutto il mondo sembra concentrarsi sempre meno sulla possibilità di una svolta negoziale capace di mettere fine alla guerra in Ucraina e sempre più sul rischio di una nuova escalation. L'allarme, secondo diverse intelligence europee, riguarda la possibilità che il conflitto possa oltrepassare gli attuali confini e coinvolgere direttamente altri Paesi europei. Tra le ipotesi citate figurano azioni di sabotaggio, omicidi mirati e operazioni contro infrastrutture e obiettivi militari legati alla Nato. Secondo alcune valutazioni, il periodo considerato particolarmente delicato potrebbe essere quello tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Intanto negli Stati Uniti, la Camera dei Rappresentanti ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni mirate contro la Russia, inasprendo ulteriormente la pressione economica su Mosca. Dal Cremlino, Vladimir Putin guarda anche alla prossima fase politica interna. Il presidente russo ha descritto le prossime elezioni per la Duma di Stato, la camera bassa del Parlamento, come un momento importante per dimostrare, nelle sue parole, l'unità del popolo russo.

