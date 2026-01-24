Stati Uniti, in arrivo una tempesta storica

È allerta massima negli Stati Uniti dove è in arrivo una tempesta artica che potrebbe portare in molte aree del Paese fino a 40 centimetri di neve e temperature polari fino a -32 gradi. Il rischio è che il freddo e il forte vento possano distruggere le infrastrutture e lasciare intere comunità al freddo e isolate. Proprio per questo è corsa ai beni di prima necessità. Predisposti anche rifugi per accogliere milioni di senzatetto. Al momento si prevede che circa 10 mila voli verranno cancellati.