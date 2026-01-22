Stati Uniti, i Repubblicani tagliano una torta a forma di Groenlandia
I festeggiamenti mentre Trump parlava a Davos dell'isola artica
Il messaggio è chiaro: gli Stati Uniti vogliono la Groenlandia. Questa volta, però, non si tratta di una dichiarazione di Donald Trump, ma di un chiaro segnale lanciato da un gruppo di Repubblicani, suoi fedelissimi. Mentre il tycoon ribadiva il suo interesse per l'isola artica a Davos, alcuni membri del Congresso appartenenti al partito dell'inquilino della Casa Bianca hanno tagliato una torta con la forma della Groenlandia, decorata dalla bandiera a stelle strisce.