Stati Uniti: bufera di neve nel Nord-Est

Una violenta tempesta di neve sta colpendo in queste ore il Nord-Est degli Stati Uniti, con nevicate intense e venti forti. Il Servizio meteorologico nazionale prevede bufere lungo le aree costiere dal Delaware al New England sudorientale, con raffiche di vento tra 65 e 110 chilometri orari. Gli Stati di Delaware, Massachusetts, New York, New Jersey, Pennsylvania e Rhode Island hanno dichiarato lo stato di emergenza. A New York in particolare strade, autostrade e ponti rimarranno chiusi al traffico per il tempo necessario così come le scuole pubbliche. A Washington, la sindaca Muriel Bowser ha riferito che sono previsti accumuli di 5-10 centimetri di neve con venti fino a 65 chilometri orari e ha disposto l'attivazione delle squadre antineve. Il maltempo ha provocato gravi disagi ai trasporti con centinaia di voli cancellati e altrettanti ritardi. Tra gli scali più colpiti figurano gli aeroporti JFK e LaGuardia di New York, Newark, Philadelphia e Boston.