Starmer invia aiuti a Cipro: la nave Dragon in viaggio verso il Mediterraneo orientale

Il premio britannico, Keir Starmer, sta inviando aiuti a Cipro: la nave da guerra britannica Hms Dragon è partita martedì alla volta del Mediterraneo orientale, più di una settimana dopo che la base aerea del Regno Unito sull'isola è stata attaccata da un drone iraniano. La decisione di schierarla è stata presa una settimana fa, ma ci sono voluti diversi giorni per prepararla al viaggio. Secondo il sito della Royal Navy, si tratta di un cacciatorpediniere di difesa aerea di ultima generazione, di tipo 45, dotato del sistema missilistico Sea Viper e di un radar avanzato progettato per tracciare e neutralizzare le minacce aeree.