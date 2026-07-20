Keir Starmer lascia l'incarico di primo ministro del Regno Unito

Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di re Carlo III (che le ha accettate) a Buckingham Palace. Il Regno Unito ha una nuova guida e si chiama Andy Burnham. Starmer era stato eletto primo ministro il 5 luglio 2024. Nel suo discorso finale a Downing Street, ha dichiarato: "Il mio lavoro qui è finito. È stato un privilegio servirvi e credo fermamente che il Regno Unito sia più forte rispetto a due anni fa. Me ne vado con il sorriso, fiero di tutto ciò che abbiamo fatto. Vi ringrazio".