Nata in America per portare internet dappertutto, la rete Starlink è diventata sempre più uno strumento di guerra per chiunque - anche per un nemico come l'Iran - e contro chiunque, anche contro gli stessi Stati Uniti. È il Washington Post a far trapelare una notizia risalente ai mesi scorsi ma da cui potrebbe scattare un lungo regolamento di conti. Teheran sarebbe riuscita a impiegare - senza autorizzazione - la rete satellitare privata di Elon Musk, di fatto proprietario e amministratore delegato di Space X, contro i siti militari delle forze statunitensi in Medioriente. Fonti autorevoli descrivono lo stesso Musk come "infuriato" per quanto accaduto.