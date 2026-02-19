Dopo sette anni, la saga fantascientifica più amata di tutti i tempi e di tutti gli universi torna in sala: uscirà al cinema a maggio "The Mandalorian and Grogu", nuovo e atteso capitolo dell'epopea di Star Wars. I protagonisti citati nel titolo sono un cacciatore di taglie dal cuore d'oro, interpretato da Pedro Pascal, e Grogu, un piccolo della specie aliena a cui appartiene il maestro Yoda, uno dei personaggi chiave di Guerre stellari. Il film è ambientato tra la fine della prima storica trilogia e l'inizio dell'ultima, recente, serie di film targati Disney.