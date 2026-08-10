durante l'annuale festival in SRI LANKA

Centinaia di aquiloni colorano i cieli di Colombo

Spettacolo sopra il parco Galle Face Green, con i grattacieli sullo sfondo

10 Ago 2026 - 06:45
01:46 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
sri lanka
video evidenza