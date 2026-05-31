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Sri Lanka. la Capitale si illumina per il Vesak: la festa per la nascita di Buddha

Lanterne e"padiglioni luminosi per una delle ricorrenze più importanti del calendario buddista

31 Mag 2026 - 08:40
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Le strade di Colombo si sono riempite di luci e colori per le celebrazioni del Vesak, la festività che commemora nascita, illuminazione e morte del Buddha, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti nel mondo buddista. Le immagini mostrano grandi lanterne illuminate e padiglioni decorati con scene della vita del Buddha. Non mancano le tradizionali distribuzioni gratuite di cibo e bevande offerte ai visitatori. Nei templi buddisti dello Sri Lanka, i fedeli si raccolgono in preghiera e meditazione.

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