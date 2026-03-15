Sri Lanka, benzina razionata a causa del conflitto in Medio Oriente

Il governo dello Sri Lanka ha annunciato che, a partire da oggi (domenica 15 marzo), il carburante sarà razionato con effetto immediato per preservare le scorte nazionali, dato l’aumento dei prezzi e le continue interruzioni dell’approvvigionamento causate dal conflitto in Medio Oriente. Le auto e i veicoli a tre ruote potranno rifornirsi di un massimo di 15 litri di carburante, gli autobus di 60 litri e i camion di 200 litri, in base a una quota settimanale. Il governo ha inoltre implementato un sistema basato su codici qr, introdotto nel 2022 quando il Paese era paralizzato da una crisi economica, per scoraggiare gli acquisti illegali di quantità eccessive di carburante. I limiti stanno mettendo a dura prova la popolazione già provata dall'aumento dei prezzi, con molti che trascorrono l'intera giornata in coda per razioni che ritengono insufficienti. Il 3 marzo il presidente dello Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake ha dichiarato al parlamento che il Paese dispone di scorte di carburante sufficienti a garantire un approvvigionamento ininterrotto per 33 giorni ai livelli di consumo attuali.