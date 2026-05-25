Spray urticante al centro commerciale: Tokyo rivive l'incubo "Sarin"

Sarebbero almeno 19 le persone portate in ospedale a Tokyo dopo un incidente all'interno di un centro commerciale. Dalle prime ricostruzioni un uomo avrebbe spruzzato una sostanza urticante nell'edificio causando difficoltà respiratorie a commercianti e clienti. I soccorritori sono intervenuti con tute anti-batteriologiche per evacuare la zona. Intanto proseguono le ricerche della polizia per individuare il colpevole e ricostruire la dinamica che, nel frattempo, ha fatto ripiombare il Paese nell'incubo "Sarin".
L'incubo "Sarin"
Il fatto ha fatto ripiombare il Giappone nell'incubo "Sarin". Il 20 marzo 1995, a Tokyo, un attacco terroristico messo in atto attraverso l'impiego del gas nervino Sarin provocò 14 morti e oltre 6200 intossicati. L'attentato è considerato il più grave attacco verificatosi in Giappone dalla fine della seconda guerra mondiale e venne commesso dalla setta religiosa dell'Aum Shinrikyō su mandato del fondatore Shōkō Asahara.