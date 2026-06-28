La campagna di sensibilizzazione

Il mondo oltre lo schermo: ecco lo spot Mediaset sulla dipendenza dai social media

Mediaset"lancia una nuova campagna"crossmediale"dedicata a un tema sempre più rilevante per la società

28 Giu 2026 - 14:53
00:29 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
social media
mediaset