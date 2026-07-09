Lo annuncia il ministro degli esteri Antonio Tajani

Spionaggio, Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa

La decisione del ministro degli Esteri Tajani dopo l'inchiesta della procura di Roma

di Alfredo Macchi
09 Lug 2026 - 13:38
01:30 
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