IL PIù ALTO DEL MONDO

Spettacolo di luci sul ponte Huajiang Gran Canyon in Cina

Lo show con oltre 300 droni comincia ogni sera alle ore 21. E nel weekend l'esibizione sale ancora di livello

05 Ago 2026 - 11:47
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