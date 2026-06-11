Spettacolo di droni e fuochi d'artificio sopra la Sagrada Familia

Spettacolo di droni per l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Familia, alla presenza di papa Leone XIV. I contorni del volto di Antoni Gaudì sono stati proiettati nel cielo di Barcellona con luci su ogni drone di colori diversi. Le luci hanno poi formato le parole: 'Prima l'amore poi la tecnica', motto del genio catalano. Infine, dopo un'esplosione di fuochi d'artificio attorno alla basilica, è apparsa nel cielo la parola 'Grazie'. Il Pontefice, che ha assistito allo spettacolo dall'esterno della facciata della Natività, ha applaudito sorridente.