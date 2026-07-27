Spazio: la Soyuz con tre astronauti torna sulla Terra dopo 8 mesi sulla Iss

È rientrato a Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale l'equipaggio della Soyuz, a bordo due russi e un americano. Si è conclusa così la Expedition 74, con l'astronauta della Nasa Chris Williams e i cosmonauti dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev, che sono rimasti in orbita per 241 giorni. La navetta russa Soyuz MS-28 ha lasciato la Iss alle 9:03 ora italiana di domenica 26 luglio e, dopo un viaggio di 3 ore e 24 minuti, è atterrata nelle steppe del Kazakhistan. In questi mesi l'astronauta Williams e i cosmonauti hanno collaborato a molte attività scientifiche tecnologiche, tra cui esperimenti per la ricerca di nuove terapie contro il cancro e per migliorare la produzione in orbita di materiali utilizzati in computer e dispositivi elettronici ad alte prestazioni.