Spazio, la Crew Dragon attracca a Iss: è stato il viaggio più corto per una navetta Usa

La navetta Crew Dragon di SpaceX con a bordo l'equipaggio della missione Crew-13 della Nasa, di cui fa parte anche il cosmonauta russo Sergey Teteryatnikov, si è agganciata con successo alla Stazione spaziale internazionale. L'attracco è avvenuto alle 01.05 ora italiana, secondo quanto mostrato dalla diretta della missione. Nell'equipaggio anche gli astronauti della Nasa Jessica Watkins e Luke Delaney e Joshua Kutryk dell'Agenzia spaziale canadese. E' stato il viaggio più rapido per una navetta Usa.
Il viaggio più rapido per una navetta Usa
La missione Crew-13 è partita da Cape Canaveral, dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, con un razzo Falcon 9, sempre della compagnia di Elon Musk. Il viaggio è durato 7 ore e 50 minuti: è stato il più rapido mai effettuato da una navetta statunitense per raggiungere la stazione orbitale. Il record assoluto appartiene invece alla Soyuz MS-17, che il 14 ottobre 2020 ha raggiunto la Iss in 3 ore, 3 minuti e 38 secondi.
Dopo essere entrati nella Stazione spaziale internazionale, gli astronauti effettueranno un breve passaggio di consegne con i membri della missione Crew-12, che dovrebbero intraprendere il loro viaggio di ritorno sulla Terra non prima di lunedì 5 ottobre.