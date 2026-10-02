Spazio, la Crew Dragon attracca a Iss: è stato il viaggio più corto per una navetta Usa

La missione Crew-13 è partita da Cape Canaveral, dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, con un razzo Falcon 9, sempre della compagnia di Elon Musk. Il viaggio è durato 7 ore e 50 minuti: è stato il più rapido mai effettuato da una navetta statunitense per raggiungere la stazione orbitale. Il record assoluto appartiene invece alla Soyuz MS-17, che il 14 ottobre 2020 ha raggiunto la Iss in 3 ore, 3 minuti e 38 secondi.