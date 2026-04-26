Spari a Washington, evacuati Donald Trump e Melania Trump durante il gala dei corrispondenti
Panico al tradizionale evento della Casa Bianca: colpi d'arma da fuoco interrompono la seratadi Isabella Josca
Momenti di caos all'hotel Hilton di Washington durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, quando una raffica di colpi ha scatenato il panico tra i presenti. Donald Trump, la first lady Melania Trump e il vicepresidente JD Vance sono stati immediatamente evacuati dagli agenti dei servizi segreti. La situazione ha visto oltre 2600 giornalisti cercare riparo sotto i tavoli mentre il Secret Service metteva in sicurezza l'intera sala e avviava le operazioni di evacuazione.