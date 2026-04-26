l'attentato

Spari a Washington, evacuati Donald Trump e Melania Trump durante il gala dei corrispondenti

Panico al tradizionale evento della Casa Bianca: colpi d'arma da fuoco interrompono la serata

di Isabella Josca
26 Apr 2026 - 19:42
01:46 
videovideo

Momenti di caos all'hotel Hilton di Washington durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, quando una raffica di colpi ha scatenato il panico tra i presenti. Donald Trump, la first lady Melania Trump e il vicepresidente JD Vance sono stati immediatamente evacuati dagli agenti dei servizi segreti. La situazione ha visto oltre 2600 giornalisti cercare riparo sotto i tavoli mentre il Secret Service metteva in sicurezza l'intera sala e avviava le operazioni di evacuazione.

trump