DOPO L'ATTACCO ALLA CENA CON LA STAMPA

Spari alla Casa Bianca, ancora paura per Trump

Un uomo ha esploso diversi colpi"contro un checkpoint del Secret Service, finendo ucciso nello scontro a fuoco

di Viviana Guglielmi
24 Mag 2026 - 12:47
01:32 
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