ALMENO DUE MORTI

Spari al festival gastronomico "Bite of Seattle"

Sparatoria al Seattle Center, che ospitava l'annuale Bite of Seattle, kermesse di tre giorni con migliaia di partecipanti attesi. Due persone sono state dichiarate morte

27 Lug 2026 - 07:12
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