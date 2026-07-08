L'ASSALTO

Sparatoria in un liceo in Germania, arrestato l'aggressore: ha 16 anni

Shock in un istituto scolastico di Schongau, in Baviera. Gravi due ragazze

di Luca Pesante
08 Lug 2026 - 18:54
01:27 
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