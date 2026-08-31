Sparatoria in Svizzera, l'ultimo messaggio di Maria alla madre: "Sto andando al rave"

"Sto andando al rave con gli amici": è stato questo l’ultimo messaggio di Maria Spinelli, inviato alla madre poche ore prima della tragedia. Era allegra e come ogni giorno la aggiornava su come stava andando la sua vita in Svizzera, il Paese che l’aveva accolta da un mese. E dove invece è morta, unica vittima del killer che ha sparato circa 30 colpi contro le 3500 persone presenti al rave party di Aarau.