Durante una festa

Sparatoria in Sudafrica: l'irruzione e gli spari nel locale

L'assalto armato a Città del Capo e quello di poche ore prima a Johannesburg hanno provocato 27 morti

27 Set 2026 - 09:52
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