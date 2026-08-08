Sparatoria in Idaho, le immagini dalle bodycam dei poliziotti

Le immagini delle telecamere a circuito chiuso e delle bodycam mostrano la sparatoriaavvenuta sabato scorso, 1 agosto, i un centro commerciale di Twin Falls, nell’Idaho. L’uomo che lo scorso fine settimana ha ucciso tre persone e ne ha ferito più di una mezza dozzina è deceduto a causa di una ferita da arma da fuoco autoinflitta, secondo quanto ha riferito la polizia. Il capo della polizia di Twin Falls, Matthew Hicks, ha dichiarato in una conferenza stampa che il sospettato ventiquattrenne, identificato come Chad Williams, ha agito da solo. Dopo che Williams ha iniziato a sparare, un agente della polizia di Stato fuori servizio e un passante hanno reagito attivamente al sospettato rispondendo al fuoco, ha riferito la polizia.