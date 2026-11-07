Colpi d'arma da fuoco sulla folla da un'auto: la sparatoria a Cracovia
Le autorità indagano sul movente del gesto e non escludono alcuna pista: dal regolamento di conti fra bande criminali all'attentatodi Leonardo Mochi
Ci sono morti e feriti nella sparatoria avvenuta a Cracovia, Polonia. L'autore sarebbe un 25 polacco e avrebbe agito da solo: è stato ferito e arrestato. "Una tragica sparatoria", la definisce il premier Donald Tusk che aggiunge "il ministro dell'interno mi tiene aggiornato sulla situazione".