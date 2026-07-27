Seattle, gli spari durante la diretta social

"Aiutatemi a raggiungere i 100mila iscritti al canale", chiede un giovane venditore durante una diretta social del profilo Hawaiian honey cones, girato nel pieno un festival gastronomico a Seattle. Un video come se ne vedono a centinaia mentre si scrolla, se non fosse che l'appello ai follower è stato interrotto da una sparatoria, che ha provocato il coas tra i partecipanti, corsi via in massa o rifugiatisi sotto i banconi degli stand. Morte almeno 3 persone e ferite altre 4, tra cui una bambina di due anni. Il sospetto aggressore è stato arrestato, ma le autorità sono ancora alla ricerca di una persona ritenuta coinvolta nella sparatoria.