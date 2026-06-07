Speciale Guerra in Iran
CINQUE FERITI

Sparatoria a nord di Israele: un morto, uccisi due assalitori

Il colpo è avvenuto a Kochav Ya'ir, la polizia israeliana parla di terrorismo

di Elia Milani
07 Giu 2026 - 12:20
01:38 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
guerra iran