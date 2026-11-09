STRAGE IN POLONIA

Sparatoria a Cracovia, morto in ospedale l'attentatore

Lo riferisce la polizia: "L'autore dell'attentato è deceduto in uno degli ospedali della città"

di Leonardo Mochi
09 Nov 2026 - 12:54
01:25 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
cracovia