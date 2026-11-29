La Spagna va al voto: più di 61mila seggi elettorali aperti e affluenza da record
Il premier Sanchez è dietro nei sondaggi e spera in"una rimonta. Feijoo, leader del Partito Popolare, vede all'orizzonte la possibilità di una vittoria con Voxdi Elia Milani
Seggi strapieni e lunghe code. La Spagna vota, in quelle che, ancora prima del risultato definitivo, sono già state definite elezioni storiche. Circa 38 milioni e 600 mila spagnoli sono chiamati alle urne. L'esito del voto è incerto, con il premier attuale Sanchez che rischia di perdere il posto.