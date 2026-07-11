Spagna, vasti incendi in Andalusia: almeno 12 morti, 8 feriti e 23 dispersi

Sono almeno 12 morti, 8 feriti, di cui 4 in condizioni gravi e 23 i dispersi del vasto incendio che si è sviluppato nelle aree di Los Gallardos e Bedar, nella provincia di Almeria, in Andalusia. Si tratta di uno degli incendi più devastanti della storia recente della Spagna. Sono centinaia i soccorritori al lavoro per cercare eventuali superstiti tra i casolari e le pinete distrutte dal rogo. Secondo una prima ipotesi, l’incendio potrebbe essere stato innescato dalla caduta di un cavo elettrico. Il vento caldo e la vegetazione molto secca due settimane di caldo estremo in appena due ore hanno alimentato un fronte di fuoco lungo oltre 15 chilometri che ha già divorato oltre 3.200 ettari di pinete e macchia mediterranea. Anche la Francia è alle prese con gli incendi causati dall’ondata di caldo anomalo. In generale, tutta l’Europa occidentale è alle prese con il caldo è l’afa.

