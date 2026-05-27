Il caso Zapatero scuote la Spagna: Sánchez sotto pressione, l'opposizione chiede elezioni
Blitz della Guardia Civil a Madrid nell'ambito di un'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti legati"all'ex premier"di Isabella Josca
Sono momenti di forte tensione politica in Spagna dopo la perquisizione della sede nazionale del Partito Socialista da parte della Guardia Civil nell'ambito di un'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti e irregolarità interne. Al centro dell’attenzione anche l'ex premier José Luis Rodríguez Zapatero. Il premier Pedro Sánchez, in visita istituzionale in Vaticano, difende la linea dell'attesa degli sviluppi giudiziari, ma l'opposizione del Partido Popular rilancia la richiesta di elezioni anticipate parlando di una "situazione di agonia" per l'esecutivo.