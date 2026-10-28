Spagna, Sanchez sul luogo dell'incidente ferroviario: "Indagheremo a fondo"

"Indagheremo a fondo e, se ci sono state negligenze, si saprà. Se ci sono stati guasti nel sistema, si agirà con determinazione". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, in dichiarazioni ai media dal luogo della sciagura ferroviaria, che ha coinvolto un treno Renfe e un convoglio Iryo sulla linea dell'alta velocità Madrid-Siviglia, provocando almeno 68 vittime, e 58 feriti. Si tratta della stessa linea Tav dove il 18 gennaio scorso nello scontro fra due treni, un Alvia di Renfe e un Frecciarossa di Iryo, all'altezza di Adamuz (Cordoba), in cui sono morte 46 persone e 123 sono rimaste ferite. "Non è ammissibile per un Paese come la Spagna soffrire due incidenti nell'alta velocità nello stesso anno, come è accaduto", ha aggiunto Sanchez, nell'assicurare che saranno accertate le responsabilità. "Ci sono famiglie distrutte dal dolore, l'angoscia di chi non sa dove siano i propri cari. C'è molto dolore", ha aggiunto il premier, che non ha ammesso domande dei cronisti.