"Vedo una mobilitazione storica e, pertanto, ho buone sensazioni". Lo ha dichiarato il presidente del governo spagnolo e candidato del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Pedro Sánchez, dopo aver votato presso il collegio Nuestra Senora del Buen Consejo di Madrid, primo tra i principali candidati alle elezioni parlamentari odierne a recarsi alle urne. "Oggi è il giorno in cui il nostro Paese, la Spagna, deciderà quale futuro vuole per i prossimi quattro anni. L'ho detto durante tutta questa campagna elettorale: in democrazia esistono molti poteri, ma il più grande è il voto", ha affermato Sánchez, invitando tutti i cittadini a recarsi alle urne. "Quanto maggiori saranno la mobilitazione e la partecipazione, tanto meglio saranno rappresentati il sentimento e la volontà dei cittadini nel prossimo Parlamento e tanto maggiore sarà la forza del governo per continuare ad attuare le proprie politiche nei prossimi quattro anni", ha aggiunto. "Credo che abbiamo assistito a una grande mobilitazione durante la campagna elettorale, c'è stato molto interesse per i dibattiti e anche per le proposte dei partiti politici. Credo che questo dimostri che abbiamo una democrazia sana e consolidata", ha sottolineato il premier.